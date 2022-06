Drie inzittenden uit auto bevrijd door brandweer na zware klap tegen boom

De brandweer moest de drie inzittenden bevrijden. (lees verder onder de foto) — © jhm

Het ongeval gebeurde om 2.20 uur in de nacht van zaterdag op zondag in Elverdinge, nabij Ieper. Op de Veurnseweg tussen de dorpen Woesten en Elverdinge ging een Renault Scenic plots van de weg af.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk ligt overdreven snelheid of een stuurfout van de bestuurder aan de oorzaak of viel de bestuurder even in slaap.

In ieder geval week de Renault uit naar de linkerzijde van de weg, reed daar enkele tientallen meters door de graskant en kwam uiteindelijk met een zware klap tot stilstand tegen een boom. Door de impact bleef de zwaar gehavende wagen deels schuin over de zachte berm hangen.



De Renault reed eerst enkele tientallen meters door de graskant alvorens zwaar tegen de boom te botsen.

Passagier zwaar gekneld

De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen massaal ter plaatse, zeker toen bleek dat er drie inzittenden aan boord waren. Naast de politie, meerdere ambulances en een MUG-team snelde ook de brandweer ter plaatse om de inzittenden te bevrijden.

“In de wagen zaten drie mannen die allen niet uit het voertuig raakten”, zegt majoor Rik Vandekerckhove van brandweerpost Ieper. “Achteraan konden we een man snel uit de wagen halen. Die raakte lichtgewond. Zowel de bestuurder als de passagier vooraan zaten gekneld. De bestuurder konden we eveneens vrij snel bevrijden. Ook hij werd daarna met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De passagier vooraan incasseerde de zwaarste impact en zat stevig gekneld. De man bleef evenwel de hele tijd bij bewustzijn en kreeg onmiddellijk bijstand van een MUG-arts. We moesten niet overgaan tot een noodbevrijding en konden de man voorzichtig uit de wagen halen om te vermijden dat er extra letsels zouden ontstaan.”

Na drie kwartier was de wagen volledig opengeknipt en kon ook de passagier naar het ziekenhuis worden overgebracht. De drie zijn allen Fransmannen, tussen 20 en 30 jaar oud.



De wagen werd ondersteund tegen het kantelen.

Weg volledig afgesloten

Omdat het niet duidelijk was in welke toestand de zwaarst gewonde passagier verkeerde, werd de plaats van het ongeval in beslag genomen, tot er een update volgde vanuit het ziekenhuis. Daardoor duurde het even voor de Renault getakeld kon worden en bleef de weg afgesloten. Tijdens de interventie van de hulpdiensten was de Veurnseweg volledig dicht tussen Woesten en de Steentjemolenstraat in Elverdinge. Later werd een rijvak terug vrijgegeven.

De brandweer moest de auto openknippen om de voorste inzittenden voorzichtig te bevrijden. — © jhm

Jelle Houwen