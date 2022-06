Ecuadoraans president maakt einde aan noodtoestand

Ecuadoraans president Guillermo Lasso heeft zaterdag de noodtoestand opgeheven die sinds een week gold in zes van de 24 provincies. In die zes provincies kregen de protesten tegen de stijgende levensduurte door de inheemse gemeenschappen het meeste navolging. Een van de eisen van de autochtone betogers was een einde van die noodtoestand.

De presidentiële beslissing valt samen met de eerste parlementaire debatten over een procedure, ingediend door de oppositie, om de conservatief Lasso af te zetten “vanwege een ernstige politieke crisis en interne onrust”. De procedure werd opgestart door parlementsleden die oud-president Rafael Correa (2007-’17) steunen. Aan de debatten nemen 135 van de 137 parlementsleden deel, laat het parlement op Twitter weten.

© AP

Ecuador wordt geleid door een minderheidsregering, maar de oppositie is verdeeld. Na de debatten hebben de parlementairen 72 uur de tijd om te stemmen. Om de procedure goedgekeurd te krijgen is een tweederdemeerderheid nodig.

Nog op zaterdag was er een eerste poging om het gesprek te openen tussen leiders van de protestbeweging en ministers, onder toezicht van parlementsvoorziter Virgilio Saquicela.

De noodtoestand was afgekondigd in een poging om een einde te maken aan de betogingen die intussen al bijna twee weken duren. Op verschillende plaaten in het land betogen zowat 14.000 mensen tegen de stijgende levensduurte, zegt de politie. In hoofdstad Quito, door talrijke wegversperringen grotendeels verlamd, gaat het om 10.000 betogers. De betogingen eisten al zes mensenlevens en er vielen tientallen gewonden.

In een tv-toespraak op vrijdag had Lasso de betogers er nog van beschuldigd een staatsgreep te willen.