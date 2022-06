Rusland gaat aan Wit-Rusland raketten leveren die kernkoppen kunnen dragen

Rusland gaat in de komende maanden aan buurland en bondgenoot Wit-Rusland raketten leveren die kernkoppen kunnen dragen. Dat heeft president Vladimir Poetin aangekondigd.

Poetin zei bij de start van een ontmoeting met zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksander Loekasjenko in Sint-Petersburg dat hij rakettensystemen van het type Iskander-M gaat leveren. Die raketten kunnen uitgerust worden met kernwapens. De ministers van Defensie van beide landen zullen de details bespreken, aldus Poetin. De Iskander-raketten hebben volgens Russische media een bereik tot 500 kilometer.

Archiefbeeld van een schietoefening in Rusland met een Iskander-M, het type dat Poetin nu beloofd heeft aan Loekasjenko. — © EPA-EFE

Poetin wil Wit-Rusland helpen oorlogsvliegtuigen te moderniseren zodat ze kernwapens kunnen vervoeren. De Su-25-vliegtuigen van het Wit-Russische leger zouden verbeterd kunnen worden in Russische fabrieken, zei hij. Zaterdag had de Oekraïense legerleiding nog verklaard dat Rusland raketten op Zhitomir en Tsjernihiv vanuit Wit-Rusland had afgevuurd.

