Minstens 22 doden in pub in Zuid-Afrika: grote onduidelijkheid over doodsoorzaak

In het Zuid-Afrikaanse Oos-Londen, een stad aan de zuidkust, zijn 22 mensen om het leven gekomen in een pub. Over de doodsoorzaak bestaat nog onduidelijkheid. Het incident werd zondagochtend gemeld bij de politie. Die heeft een onderzoek ingesteld.

Wat er precies gebeurd is, is erg onduidelijk. Verscheidene media in Zuid-Afrika berichten over de dood van 22 mensen in Enyobeni Tavern, een pub in Scenery Park. Volgens sommige berichten zouden onder de slachtoffer 17 kinderen zijn.

Reporters van lokaal nieuwsmedium Daily Dispatch zijn ter plaatse, maar melden dat de beelden die ze er gemaakt hebben te gruwelijk zijn om te publiceren. Volgens Daily Dispatch liggen de lichamen op bizarre manier naast elkaar, alsof ze in elkaar gezakt zijn terwijl ze nog aan het dansen of praten waren. Sommigen liggen nog in de sociale kring met wie ze aan het babbelen waren. Andere lichamen lagen dan weer over stoelen en tafels.

Sommige ooggetuigen vermoeden dat er sprake is van vergiftiging, anderen melden dat er paniek uitbrak na een gaslek, waardoor de aanwezigen elkaar vertrappeld hebben. “Er zijn 22 lichamen op de vloer gevonden. Er is geen sprake van verwondingen, niets. We weten niet of ze vergiftigd zijn of dat er iets anders gebeurd is”, zo zegt Unathi Bingose, woordvoerster van het pronvinciale verkeersministerie.

Intussen verzamelen ongeruste ouders aan de pub, meldt Daily Dispatch. “Ze mogen niet binnengaan in de pub en roepen de namen van hun kinderen”, klinkt het.