Nieuwe restaurant Blueness van Sergio Herman is net open en krijgt al kritiek

Het restaurant Blueness in de Lange Gasthuisstraat was aanvankelijk niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Dat viel af te leiden uit een boodschap op haar website. Daarin stond te lezen dat “het restaurant intiem is en de ruimte compact, waardoor er geen plaats is voor rolstoelgebruikers of kinderwagens”. Dat leidde tot heel wat kritiek.