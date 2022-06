Prins Charles kreeg miljoenen cash in luxetassen van Qatarese sjeik: “Meteen aan goed doel geschonken”

Over het Kanaal is ophef ontstaan over een rapport waaruit moet blijken dat prins Charles miljoenen euro’s cash heeft aanvaard na ontmoetingen met een hooggeplaatste Qatarese politicus. De ene keer kreeg hij het geld in een koffertje, tijdens een andere gelegenheid zat de cash in luxetassen van Fortnum & Masum.

Prins Charles (73), prince of Wales en de troonopvolger in het Verenigd Koninkrijk, zit in een nauwe schoentjes nu uit een rapport blijkt dat hij 3 miljoen pond heeft aangenomen van sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani, de voormalige premier van Qatar. Naar verluidt zou het geld zijn overgedragen tijdens ontmoetingen tussen de twee, waaronder één keer privé in Clarence House in 2015.

Een woordvoerder reageerde op het nieuws door te zeggen dat het geld onmiddellijk aan liefdadigheidsinstellingen gegeven werd. “De prins kwam de afspraken na en verzekert dat alle juiste processen gevolgd zijn”, klinkt het. Het geld zou aan adviseurs van de prins gegeven zijn, die met het geld naar de privébank van de koninklijke familie - Coutts - gestapt zijn om het geld te innen. Die bank heeft het geld dan meteen doorgestort naar het Prince of Wales’s Charitable Fund (PWCF). Volgens de Sunday Times is er geen aanwijzing dat er fouten gemaakt zijn.

Toch komt het nieuws vreemd over. De sjeik is een van de rijkste mensen ter wereld en staat algemeen bekend als de man “die Londen kocht”. Zo zitten Shard, Harrods en InterContinental London Park Lane in zijn portefeuille. Buiten de UK is Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani ook bekend als de eigenaar van voetbalclub PSG. Vraag is dus of de man die Londen kocht ook een toegangskaartje tot de koninklijke familie ‘kocht’.

Charles en Hamad onderhouden al tientallen jaren een relatie. In 2010 zou Charles bij Hamad gesproken hebben over de herontwikkeling van de Londense Chelsea-kazerne.