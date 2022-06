Besturen we auto straks met een joystick? “Eerste modellen gaan volgend jaar de weg op”

Is na de manuele versnellingsbak straks ook het stuur ten dode opgeschreven? Het zou kunnen, als het van de Duitse bedrijf joint-venture Schaeffler-Paravan afhangt. Zij ontwikkelen namelijk nieuwe technologie waarmee je wagens met een pook kunt besturen als in een videospelletje. “De eerste modellen gaan volgend jaar de baan op.”

Vraag een kind om een auto te tekenen en na de wielen en het koetswerk kom je al snel uit bij het stuur. Zonder stuur geen wagen, maar daar durven ze bij Schaeffler-Paravan toch bezwaar op aan te tekenen. Zij ontwikkelden een nieuwe besturingsvorm voor wagens. Zonder stuur dus, en mét een joystick op de plaats waar je versnellingspook zou zitten.

De besturing is zo simpel als ze groot is: vooruit, achteruit, links, rechts: net zoals in een computerspel. De (r)evolutie in het systeem van Schaeffler-Paravan is tweeërlei. Net als in de luchtvaart hoeft er technisch geen link meer te zijn tussen stuur en wielen: dat kan je nu gewoon elektronisch regelen. En anderzijds is er ook een juridische component. Tot voor kort moest die link tussen stuur en wielen er wél zijn, maar dat is in veel landen al weggevallen.

En dus opent de weg zich voor de joystick. Het voelt als de laatste stap voor de wagen dan maar zelf gaat rijden. Wie denkt: dat is verre toekomst, heeft misschien wel gelijk. Maar toch zien heel wat merken er brood in. “De BMW’s en Mercedessen zijn ook erg geïnteresseerd”, klinkt het bij een verkoopsdirecteur in Duitse media. En nog een voordeel: het systeem kan ook achteraf ingebouwd worden, wat nu al erg handig kan zijn voor mensen met een beperking die toch graag met de auto willen rijden. Want naast het stuur, verdwijnen met de joystick ook de pedalen.