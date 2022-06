Topvoetballers op vakantie: Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois wonen bruiloften bij, Lionel Messi viert 35ste verjaardag op Ibiza

Terwijl de modale Belgische voetballer alweer aan het trainen is, genieten de internationals nog volop van vakantie. Onder meer Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard en Lionel Messi deelden het afgelopen weekend heel wat vakantiekiekjes. Een overzicht.

Kevin De Bruyne is momenteel in de Verenigde Staten, waar hij onder meer een bruiloft bijwoonde:

Thibaut Courtois moest met een blessure verstek geven voor de interlands met de Rode Duivels en geniet al van vakantie sinds de Champions League-finale op 28 mei van een welverdiende vakantie. Dit weekend ging Courtois met zijn verloofde Mishel Gerzig naar de trouw van ploegmaat Dani Carvajal:

Eden Hazard ging met zijn gezin naar Walibi:

Lionel Messi vierde zijn 35ste verjaardag op Ibiza met onder meer Luis Suarez, Cesc Fábregas en hun vrouwen:

Ook Leandro Trossard zit met zijn familie op Ibiza:

Arthur Theate koos voor de Seychellen:

Frenkie de Jong is met zijn Mikky Kiemeney in de VS: