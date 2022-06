Geen overrompeling voor huis van Harry en Jerina: “Goede hoop dat woning straks verkocht is”

Geen horden fans die stonden te wachten op het Kortrijkse Volksplein zaterdag. De woning werd vanaf 10 uur opengesteld voor het brede publiek. Met mondjesmaat daagden geïnteresseerden op. Een aantal hadden een tijdslot gereserveerd via het immobiliënkantoor. Uit nieuwsgierigheid of omdat ze geïnteresseerd waren in het pand dat Harry en Jerina vorig jaar in het VTM-programma Huis Gemaakt vorig jaar renoveerden.

Maxim Demeyere van Property Vastgoed was tevreden. “Er daagden uiteindelijk een veertigtal mensen op. Er zijn zeker een aantal fans komen kijken. Ze konden zelfs aanwijzen wat er allemaal veranderd is aan de woning. Soms wisten ze het beter dan ikzelf.”

345.000 euro

Zaterdag kon iedereen een kijkje komen nemen, kandidaat-koper of niet. Zondag stonden enkele afspraken ingepland met geïnteresseerde kopers. “Ik heb goede hoop dat het pand straks verkocht wordt”, zegt Maxim Demeyere. De vraagprijs bedroeg 345.000 euro.

Als het huis verkocht raakt, valt het doek over Huis Gemaakt in Kortrijk. Dan valt de media-aandacht ook stil, zeggen de buren. Ze blijven er eerder nuchter bij. Een nieuwe buur mag altijd, want de woning stond lange tijd leeg, van toen buurvrouw Monique in 2017 overleed. En dat trekt mensen met minder goede bedoelingen aan. Zo verdween het tuinmeubilair via de achterkant. De woning sluit achteraan aan op een parkzone.