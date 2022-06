Overmere

De 32-jarige Sandra B. uit Berlare is in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten in een veldweg langs de E17 in Overmere. De 30-jarige schutter reed daarna met de zwaargewonde vrouw naar zijn zus in de Leopolddreef in Berlare. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis.