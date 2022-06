Anthony Limbombe heeft nieuwe club gevonden en gaat in de Nederlandse tweede klasse aan de slag

Anthony Limbombe heeft na het ontbinden van zijn contract begin april bij FC Nantes een nieuwe club gevonden. De buitenspeler ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen bij de Nederlandse tweedeklasser Almere City. Eerder was hij in Nederland aan de slag bij NEC Nijmegen (2014-2016).

“Het had mijn voorkeur om terug te keren naar Nederland, omdat ik daar fantastische jaren heb gehad en veel warmte heb gevoeld”, zei Limbombe op de clubwebsite. “Bij Almere City FC had ik meteen het beste gevoel, mede dankzij de faciliteiten en de mensen met wie ik daar ga samenwerken. Belangrijk daarin was ook Johan Hansma, die mij eerder al naar Nederland haalde. Ik voel mij met deze stap herboren met het gezamenlijke doel om City naar de Eredivisie te brengen.”

De 27-jarige Limbombe heeft er enkele woelige jaren opzitten. Hij streek in de zomer van 2018 neer bij FC Nantes. De Franse eersteklasser betaalde destijds acht miljoen euro aan Club Brugge voor zijn diensten. Zijn passage in Frankrijk werd echter een flop. Na een tegenvallend eerste seizoen, met drie goals en twee assists in 33 wedstrijden, werd hij uitgeleend aan Standard. Dat werd, mede door blessureleed, ook een sof. Bij zijn terugkeer, in januari 2020, paste hij niet meer in de plannen van de club. In april van dit jaar vonden beide partijen een akkoord om de overeenkomst te ontbinden.

Almere City beëindigde de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie vorig seizoen als veertiende (op twintig teams).