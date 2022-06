Russen proberen van Severodonetsk ook een propaganda-overwinning te maken

Pro-Russische separatisten hebben gezegd dat ze nog eens 250 mensen uit de schuilkelders van de chemiefabriek Azot in Severodonetsk hebben geëvacueerd, nadat Oekraïne de stad had opgegeven. Ongeveer 200 burgers, onder wie jonge kinderen, zijn zaterdag uit de fabriek gehaald, schreef Rodion Miroschnikon, de afgevaardigde van de separatisten van Loehansk in Moskou, op Telegram. Zondag werden de laatste uitgehongerde burgers geëvacueerd. De militairen die er zich schuil hielden, waren eerder al met bussen weggevoerd.

Waar deze mensen naartoe gebracht werden, is niet duidelijk. De militairen worden wellicht als krijgsgevangenen naar kampen gebracht.

Zware verliezen

In de bittere slag om het oosten van Oekraïne hebben Russische troepen naar eigen zeggen in 24 uur tijd bijna 800 soldaten van de vijand gedood, onder wie 80 vrijwillige strijders uit Polen. De “huurlingen” werden bij een raketaanval op een zinkfabriek in de stad Konstantinovka gedood, zei het ministerie van Defensie in Moskou zaterdag.

Een raketaanval op Mykolajiv in het zuiden kostte zowat 300 soldaten het leven, aldus nog het defensieministerie. De verklaringen konden niet onafhankelijk geverifieerd worden. Maar het is duidelijk dat het Kremlin van deze militaire overwinning ook een propganda-overwinning maakt.

President Zelensky van Oekraïene heeft het Westen nog eens uitdrukkelijk gevraagd om snel zware wapens te leveren. Anders dreigt zijn leger nog meer steden te zullen verliezen.

LEES OOK. Russen nemen Azot-fabriek in en hebben Severodonetsk nu helemaal in handen (+)