Punkzanger van Green Day wil geen Amerikaan meer zijn na verbod op abortus, Olivia Rodrigo draagt ‘Fuck You’ op aan rechters Hooggerechtshof

Eind vorige week raakte bekend dat het Hooggerechtshof in Amerika had besloten de Roe vs Wade-beslissing van 50 jaar geleden ongedaan wordt gemaakt, wat een einde maakt aan abortus in de VS.

Talloze mensen en beroemdheden hebben zich met afschuw uitgesproken tegen de uitspraak, waaronder Viola Davis, Billie Eilish , Michelle Obama en Lizzo .

Tijdens zijn concert op vrijdag in Londen riep Armstrong “Fuck America” en vertelde het publiek dat hij naar Groot-Brittannië zou verhuizen.

“Er is gewoon te veel domheid om er terug te keren”.

Dit is niet de eerste keer dat de punkzanger zijn concerten gebruikt om te protesteren en zijn politieke opvattingen te verkondigen.

Olivia Rodrigo

Hij heeft eerder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump uitgescholden omdat hij ‘het halve land gegijzeld heeft’ en heeft hij een heel album gemaakt, American Idiot, waarin hij een andere voormalige president, George W. Bush, en de oorlog in Irak bekritiseerde.

Gisteren sprak Olivia Rodrigo , die op het podium werd vergezeld door een verrassend optreden van Lily Allen , haar haat uit tegen het Hooggerechtshof. Ze zong ‘Fuck You’ voor hen.

‘Ik wilde dit volgende nummer opdragen aan de vijf leden van het Hooggerechtshof die ons hebben laten zien dat ze uiteindelijk echt niets geven om vrijheid”, klonkt het.