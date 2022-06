Brusselse VLD naar verkiezingen als open.brussels

De Brusselse liberalen trekken in 2024 naar de kiezer als open.brussels. Dat werd zondag bekendgemaakt op een congres. Niet iedereen in de partij is daar blij mee, zo blijkt.

De Brusselse VLD wil naar eigen zeggen de deuren nog meer open gooien en kiest daarom voor de nieuwe naam.

Er werden zondag ook al een aantal nieuwe gezichten gelanceerd voor de volgende verkiezingen. Het gezicht van de afdeling blijft minister Sven Gatz, maar hij krijgt het gezelschap van onder meer Quentin van den Hove (Schaarbeek), Martine Raets (Evere), Vincent Riga (Sint-Agatha-Berchem), Valérie Libert (Elsene), Kurt Deswert (Sint-Lambrechts-Woluwe) en Ethel Savelkoul (Etterbeek).

Inhoudelijk willen de liberalen de nadruk leggen op economie, onderwijs en een betere samenleving. Zo wil de ploeg samen met het bedrijfsleven werk maken van een brede school met oog voor diversiteit, verbinding en participatie.

Voor de nieuwkomers wil open.brussels, naast een inburgeringscursus, inzetten op een netwerk van buddy’s. Die moeten nieuwkomers wegwijs maken in de stad, de openbare dienstverlening, het onderwijs, de ontspanningsmogelijkheden en de arbeidsmarkt.

Vlaams Parlementslid Els Ampe, die verkozen is op de Brusselse Open VLD-lijst, reageert verbolgen. De naamsverandering is tijdens het congres niet ter stemming voorgelegd aan de leden, zegt ze. “Ik ben stomverbaasd. Waar is de ledendemocratie?” Ampe benadrukt dat ze in 2024 opnieuw kandidaat is.