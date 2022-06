Vriendengroep kan dader van steekpartij in het nauw drijven: “Bedankje gekregen van de politie”

Een groep vrienden die op het terras van café ’t Pleintje in Oostrozebeke zat, kon zondagavond de dader van een steekpartij in het nauw drijven. De man had even voordien in een appartement een bewoner met een mes in de schouder gestoken.

Iets voor 18 uur snelde een MUG-ziekenwagen en een politiecombi naar een appartement in de Smallestokstraat in Oostrozebeke, dicht bij het Gemeenteplein. De vrienden op het terras gingen uit nieuwsgierigheid een kijkje nemen. “Enerzijds omdat we iemand kennen die er woont, anderzijds omdat er anders eigenlijk nooit veel gebeurt in Oostrozebeke”, zegt een van de vrienden. “We wisten niet echt wat er aan de hand was, tot we plots onze vriend zagen buitenkomen in een wit marcelleke dat vol bloed hing. Hij had een mes in de schouder gekregen. Eerst waren we wel wat in paniek, want dat hadden we toch niet zien aankomen. Hij werd uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis.”

‘Speciaal figuur’

Van de dader was evenwel geen spoor. “Al hadden we wel een naam opgevangen van wie het geweest kon zijn. Die zijn we dan gaan opzoeken op Facebook”, zeggen de vrienden. En maar goed ook, want een half uur nadat ook de politie weer vertrokken was, herkende een van de vrienden de mogelijke dader. “We zagen een speciaal figuur afkomen en we vermoedden meteen dat hij het was. Dat vermoeden werd meteen bevestigd door de cafébazin, waarna we niet getwijfeld hebben en naar hem toe gelopen zijn.”

Burgerplicht

Met hun groepje konden ze de man omsingelen. “Even wilde hij vluchten, maar vrij snel had hij door dat hij geen kant meer opkon en ging hij zitten. Toen we hem vroegen wat hij gedaan had, zei hij enkel sorry en dat hij niet wist wat er precies gebeurd is. Hij was niet nuchter, dat was duidelijk. Het was riskant, want we wisten dat hij net iemand had neergestoken en dat hij misschien nog een wapen bij had, maar het ging wel om onze vriend en we deden ook gewoon onze burgerplicht.”

Uiteindelijk werd de politie verwittigd, die de dader kon inrekenen. “We kregen toch een bedankje van de politie”, zeggen de vrienden trots.

Het parket bevestigde in de loop van de avond dat de verdachte is gearresteerd. Hij moet nog verhoord worden. Het slachtoffer kreeg minstens één messteek in de schouderstreek, en ligt nu het ziekenhuis.