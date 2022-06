Anderlecht heeft nieuwe spits te pakken: paars-wit huurt Sebastiano Esposito met aankoopoptie van Inter

Slaagt Sebastiano Esposito erin om in de voetsporen van Lukas Nmecha en Joshua Zirkzee te treden? Dat is alvast waar Peter Verbeke en Felice Mazzu op hopen. Anderlecht huurt de Italiaanse jongeling, die vorig jaar al op uitleenbasis voor FC Basel speelde, van Inter. In de deal zou ook een aankoopoptie opgenomen worden.

Volgens Italiaanse media zou Anderlecht zo’n 1 miljoen euro betalen voor de huur en 10 miljoen als het Esposito definitief wil overnemen, maar dat werd ons niet bevestigd. De bedoeling is dat de nieuwe spits van Anderlecht maandag zijn medische testen aflegt. Esposito is na Abdulrazak en Angulo al de derde zomeraanwinst voor de recordkampioen.