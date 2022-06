Gertie (68) en Eveline (31) ondergingen beide een abortus, en staan nu op de barricaden: “Mijn vrees? Dat ze ons ook hier terug in de tijd katapulteren”

Ze ondernamen allebei een abortus nadat ze ongewenst zwanger geraakten. Gertie (68) al in 1974 én in het buitenland, want abortus was toen nog verboden in ons land. Eveline (31) een kleine tien jaar geleden, nadat je bij de dokter kon gaan aankloppen in de plaats van bij een engeltjesmaker. Na de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof staan ze beiden opnieuw op de barricaden voor vrijheid en zelfbeschikking over eigen lijf. “Want abortus blijft taboe én verworven rechten kunnen ook hier snel worden omgedraaid.”