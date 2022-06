Union heeft vijfde aanwinst beet: jonge Simon Adingra komt op huurbasis over van Brighton

Adingra werd enkele dagen geleden door Brighton weggeplukt bij het Deense Nordsjælland voor 6 miljoen pond, maar de Ivoriaan moet nog even rijpen bij de Brusselaars. Bij Union hopen ze dat Adingra het evengoed doet als Mitoma, die afgelopen seizoen op huurbasis van Brighton één van de smaakmakers was. Adingra landde zondagavond al in Brussel en zal morgen voor het eerst meetrainen met de groep. Zijn komst wordt vermoedelijk maandag meteen geofficialiseerd op de sociale media van de club.