Forse investering: 20 miljoen euro extra voor plekken in buitengewoon onderwijs

Kinderen die al twee jaar geen plaats hebben in een buitengewone school of urenlang op de bus moeten zitten voor een school tientallen kilometers verder: het plaatsgebrek in het buitengewoon nam dit jaar schrijnende proporties aan.

Minister Ben Weyts kondigde eerder al aan 25 miljoen euro extra te investeren in het buitengewoon onderwijs, om iets aan het plaatsgebrek te doen. Nu komt daar nog eens 20 miljoen euro bovenop. Daarvan gaat 35 miljoen euro naar duizend extra stoeltjes. Het geld gaat vooral naar de types voor kinderen met een verstandelijke beperking, een emotionele beperking of gedragsstoornis. Daar zit nu de grootste nood.

De resterende 10 miljoen euro gaat naar noodcapaciteit voor komend schooljaar en naar extra handen in de klas. Vooral in Antwerpen is de nood groot, met 533 kinderen op de wachtlijst. Antwerpen krijgt nu voor meer dan 340 plaatsen extra geld, dus niet alle problemen zijn opgelost. “Ik besef zeer goed dat we niet alle noden meteen zullen kunnen lenigen, maar we trekken de budgetten fors op en we zetten zowel in op korte als op langere termijn”, zegt Weyts.(jvde)