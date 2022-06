Leerachterstand is nog lang niet weggewerkt: één op vijf ouders ziet nog problemen

Wie dacht dat de leerachterstand door corona verleden tijd was, is eraan voor de moeite. In een bevraging van ouderkoepel VCOV zegt één op de vijf ouders dat hun kind achterophinkt. Geen wonder dus dat een even grote groep naar ‘schaduwonderwijs’ grijpt. “Het onderwijs zal een serieus tandje moeten bijsteken om dit volgend schooljaar recht te zetten”, zegt Karolien Bouchet van VCOV.