Kist van Lumumba op plaats van moord in Katanga aangekomen voor wake

De doodskist van Patrice Lumumba is zondag in de provincie Haut-Katanga, in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo, aangekomen voor een dodenwake op de plaats waar de held van de onafhankelijkheid werd vermoord.

Nadat de kist op de luchthaven van Lubumbashi onthaald was door premier Jean-Michel Sama Lukonde, werd ze naar het ruim 50 kilometer verderop gelegen Shilatembo gebracht, waar Lumumba en twee van zijn medestanders in 1961 vermoord werden. In Shilatembo is een mausoleum voor de kist opgetrokken. Functionarissen, traditionele leiders, leden van zijn familie en een menigte waren ter plaatse om eer te betuigen aan de drie mannen, “met gevoelens van droefheid en vreugde”, zei de gouverneur van Haut-Katanga, Jacques Kyabula.

Met de terugkeer naar Congo van wat er overblijft van het stoffelijke overschot van Lumumba, met name een tand, is de tijd aangebroken “om de geschiedenis van de DR Congo in Congo te schrijven”, verklaarde premier Sama Lukonde.

Op 17 januari 1961 werden de eerste premier van het onafhankelijke Congo, vicevoorzitter Joseph Okito van de Senaat en minister van Jeugd Maurice Mpolo door een executiepetelon opgewacht in Shilatembo, vertelt historicus Guillaume Nkongolo, hoogleraar aan de universiteit van Lubumbashi. De drie mannen, die er in volle Koude Oorlog van beschuldigd werden communisten te zijn, werden na hun afzetting naar de grote mijnstad gebracht. Ze moesten ‘s nachts geëxecuteerd worden, na folteringen op bevel van de provincieautoriteiten van Katanga, met de medeplichtigheid van Belgische handlangers.