Bestuurder 4x4-wagen valt in slaap en knalt tegen omheining, maar blijft wonderwel ongedeerd: “Gelukkig heb ik een veilige auto”

Wielsbeke

In de Ooigemstraat in Wielsbeke is zondagavond rond 20.45 uur een ongeval gebeurd. Een 4x4 ging er van de weg nadat de bestuurder in slaap was gevallen. De wagen raakte een verlichtingspaal, werd weggekatapulteerd en belandde uiteindelijk in een omheining naast de weg. De bestuurder kwam er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf.