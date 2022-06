We gaan nog geen voorbarige conclusies trekken, maar de feiten zijn er: Ferran Jutgla (23), ooit trefzeker voor FC Barcelona in Nou Camp, scoorde tijdens zijn eerste oefenpartij bij Club Brugge meteen twee keer. In 45 minuten. Goocheltrucjes kregen we nog niet te zien, maar er zit venijn in dat ventje. Al krijgt hij straks sowieso concurrentie.