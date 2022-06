Antwerp duwt door voor Toby Alderweireld

De transfer van Toby Alderweireld (33) naar Antwerp zit er stilaan aan te komen.

Al Duhail deed aanvankelijk moeilijk, want het rekende op de Belg om de Aziatische Champions League te winnen. Intussen werkt de Qatarese topclub echter mee en gaan de onderhandelingen op clubniveau de goede kant op. Er is nog een kloofje tussen vraag en aanbod. Al Duhail betaalde een jaar geleden zelf nog 13 miljoen euro om de Rode Duivel weg te halen bij Tottenham en wil zo veel mogelijk recupereren, maar de Great Old geeft alleszins niet meer af. Het wil ver gaan voor deze top- en prestigetransfer. Het heeft ook een topcontract klaarliggen voor Alderweireld, die zelf hoopt dat de deal snel beklonken wordt.

Over een week trekt Antwerp op stage naar Oostenrijk en daar zou de Rode Duivel graag al bij zijn.(dvd)