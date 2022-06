Oliefilm op Schelde door productlek bij TotalEnergies in Antwerpen

Door een technische storing op een installatie bij TotalEnergies Refinery Antwerp is zondagnamiddag een productlek naar het koelwatercircuit ontstaan. Dat heeft volgens het bedrijf geleid tot een doorbraak richting Schelde, waardoor er een lichte oliefilm op het water merkbaar was.

“De oorzaak van het lek is een lekke koeler op een van onze installaties. De volledige productie-eenheid wordt gestopt, waardoor ook de doorbraak gestopt wordt. De autoriteiten zijn verwittigd en onze brandweer en operationele teams zijn gemobiliseerd om de situatie onder controle te houden. De nodige acties zijn in voorbereiding voor eventuele reiniging en dit samen met de overheidsdiensten”, zegt TotalEnergies in een persmededeling.