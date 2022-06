Toename cannabisgebruik gelinkt aan meer psychische stoornissen en zelfdoding, volgens VN-rapport

Het jaarlijkse ‘Werelddrugsrapport’ van het VN-agentschap voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC) merkt op dat de cannabis op de markt sterker wordt, met een hogere concentratie THC, terwijl het gebruik ervan toeneemt.

De legalisering van cannabis in meerdere staten van de Verenigde Staten en in landen als Canada en Uruguay lijkt er “de opwaartse trend in gerapporteerd dagelijks gebruik van de drug versneld te hebben”, volgens het rapport.

Ook “periodes van lockdown tijdens de Covid-19 pandemie dreven het cannabisgebruik op in 2020”.

Terwijl er “niet veel verandering” is in hoeveel tieners cannabis gebruiken, was er wel “een duidelijke toename van het gemelde frequente gebruik van producten met een hoge potentie onder jongvolwassenen”, aldus het rapport.

“Het aandeel van mensen met psychiatrische stoornissen en zelfmoorden gelinkt aan regelmatig cannabisgebruik is toegenomen”, klinkt het ook.

Recordaantal doden door overdosis fentanyl

Cannabis is al geruime tijd de meest gebruikte drug ter wereld. Drugs zoals heroïne, cocaïne, amfetamines of xtc werden in 2020 door zo’n 284 miljoen mensen, of 5,6 procent van de wereldbevolking, gebruikt. Van hen gebruikten 209 miljoen mensen ook cannabis.

De dodelijkste drugs blijven opioïden, met volgens voorlopige schattingen voor 2021 107.622 doden door een overdosis fentanyl in de Verenigde Staten, een record.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be