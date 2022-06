Ecuador verlaagt brandstofprijzen vanwege protesten

Er wordt al weken geprotesteerd in Ecuador. — © AFP

De president van Ecuador Guillermo Lasso heeft zondag aangekondigd de brandstofprijzen in het land te verlagen. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Daarmee wil hij een einde maken aan de protesten die het land al twee weken in de ban houden.

“Ik heb besloten de benzineprijs met tien cent (van een dollar) per gallon (3,78 liter) te verlagen en ook de dieselprijs met tien cent per gallon,” aldus Lasso in een toespraak voor radio en televisie.

Al twee weken protesteren leden van de inheemse bevolking tegen de levensduurte, met wegblokkades in 19 van de 24 provincies van het land. Naar schatting gaat het om zowat 14.000 inheemse betogers. Hun voornaamste eis was een verlaging van de brandstofprijzen.

Ecuador heeft te kampen met stijgende inflatiecijfers, hoge werkloosheid en armoede die tijdens de coronapandemie sterk is toegenomen. Sinds 2020 zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Inheemse Ecuadoranen startten de acties, maar ook studenten, arbeiders en anderen sloten zich er na verloop van tijd bij aan.