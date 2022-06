Erling Haaland trapt met opvallend nieuw ‘vakantiekapsel’ balletje met kinderen op strand van Marbella

Erling Haaland verliet zoals vele voetballers nog van vakantie. De 21-jarige wereldspits doet dat in Marbella en begeeft zich daar regelmatig tussen het ‘gewone’ volk. Afgelopen weekend stond hij op het strand met enkele kinderen een balletje te trappen.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De internationals van Manchester City (en vele andere clubs) genieten nog van vakantie na de drukke interlandperiode van begin deze maand. In de loop van juli zal Erling Haaland samen met Kevin De Bruyne en co. aansluiten bij City. De sterren zullen er alvast bij zijn wanneer The Citizens naar de Verenigde Staten trekken voor hun traditionele zomerstage. Daar zullen ze het opnemen tegen Club América (20 juli) en FC Bayern München (23 juli).

De Premier League begint dit jaar in het weekend van 5 augustus. City opent op zondag 7 augustus op het veld van West Ham.