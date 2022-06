Elfde club in elf jaar tijd voor Nathan Kabasele: jeugdproduct Anderlecht belandt bij amateurclub KVK Westhoek

KVK Westhoek komt uit in de Tweede Nationale B, het vierde niveau in België, waar vanaf volgend seizoen ook de beloften van Zulte Waregem en Cercle Brugge zullen spelen. Bij de West-Vlamingen hoopt Kabasele zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Het laatste avontuur van Kabasele bij het Congolese AS Vita was geen succes. Hij arriveerde er vorige zomer en ging er in januari alweer weg. Sindsdien zat hij zonder club. Exact hetzelfde verhaal bij het Irakese Al-Diwaniya SC het jaar voordien én bij het Roemeense FC Voluntari het jaar daarvoor. Drie keer zat Kabasele vanaf januari zonder club.

In 2014 was Kabasele volgens Transfermarkt.be nog één miljoen euro waard toen hij een degelijk seizoen kende bij De Graafschaap in de Nederlandse tweede klasse. Daarna ging het alleen maar bergaf met zijn carrière.

Alle clubs van Kabasele op een rijtje:

RSC Anderlecht

KVC Westerlo

Torino (ITA)

De Graafschaap (NED)

Moeskroen

Gazisehir (TUR)

Union St. Gilloise

FC Voluntari (ROE)

Al-Diwaniya SC (IRQ)

AS Vita Club (COD)

KVK Westhoek