KMI kondigt code geel af, noodnummer 1722 geactiveerd: “Windstoten tot 80 kilometer per uur”

Het KMI waarschuwt maandag opnieuw voor mogelijk onweer in het noorden van het land. Tussen 12 en 18 uur geldt code geel, wat erop wijst dat er op sommige plaatsen in korte tijd veel neerslag kan vallen. Ook het noodnummer 1722 werd geactiveerd. “Lokaal kunnen ook windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen en kan er wat hagel vallen.”

“Op het einde van de voormiddag en eerste deel van de namiddag trekken enkele buien van zuidwest naar noordoost over het land waarbij de buien vooral over het noordwestelijke deel van het land lokaal fel kunnen zijn met onweer en er lokaal meer dan 10 liter per vierkante meter regen kan vallen in één uur tijd”, zo staat te lezen op de website van het KMI. “Lokaal kunnen ook windstoten voorkomen tot zo’n 70 à 80 kilometer per uur en kan er wat hagel vallen.”

© KMI

Noodnummer 1722 geactiveerd

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt geactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken maandag.

De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Rest van de week

Maandagavond vallen nog enkele buien, maar daarna wordt het droog en helder tot lichtbewolkt. De minima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 12 graden aan zee.

Dinsdag is het vooral voor de middag vaak zonnig. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt. Het blijft overal droog en het wordt 19 tot 24 graden. Aan zee steekt in de namiddag een matige zeebries op uit noord tot noordoost.

Woensdag blijft het waarschijnlijk nog droog met zon en enkele wolkenvelden. Het wordt vrij warm met maxima van 21 tot 27 graden bij een zwakke en soms matige zuidelijke of veranderlijke wind. Aan zee steekt er ‘s namiddags opnieuw een zeebries op.

Donderdag bereikt een regen- en buienzone vrij snel ons land vanaf het westen en Frankrijk. In de namiddag en avond volgt er neerslag in het oosten en kan er daar onweer ontstaan. Het wordt niet warmer dan ongeveer 18 graden aan zee, terwijl het kwik in het oosten van het land nog kan oplopen tot 25 graden of zelfs iets meer.

Vrijdag is het wisselend bewolkt en kan er hier en daar nog een bui vallen. Het wordt niet warmer dan 15 tot 21 graden bij een zwakke tot meestal matige westen- tot noordwestenwind.