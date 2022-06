Benzine wordt dinsdag duurder, diesel wat goedkoper

De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) stijgt met 2,6 eurocent tot 2,063 euro. Voor een liter benzine 98 (E5) is dat met 6,2 eurocent tot 2,35 euro. De benzineprijzen naderen daarmee weer stilaan de records die ze midden deze maand bereikt hadden.

De maximumprijs voor een liter diesel daalt dinsdag dan weer met 2,8 eurocent tot 2,202 euro per liter, nadat die een recordniveau bereikt had van 2,23 euro per liter.

De prijs voor stookolie stijgt dinsdag licht. Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter is er een stijging met 0,75 eurocent per liter tot maximaal 1,4261 euro per liter.

De prijswijzigingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.