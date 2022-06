Felle kritiek op ‘Africa Power’-voorpagina Spaanse sportkrant Marca: “Ik zie vier Fransen, een Oostenrijker en een Duitser”

Met het artikel wil Marca zijn licht laten schijnen op het ‘nieuwe’ Real Madrid. Met Rüdiger en Tchouaméni komen er volgend seizoen opnieuw twee spelers met Afrikaanse roots bij, nadat Camavinga en Alaba er vorig seizoen bijgekomen waren.

“Ze zijn allemaal trots op hun Afrikaanse roots, ondanks het feit dat ze ver van het continent zijn opgegroeid”, schrijft Marca. Inderdaad, de enige speler die in Afrika geboren is, is Eduardo Camavinga, die in Angola geboren werd.

De Spaanse krant brengt ook een hele lijst met spelers die ooit bij Real Madrid speelden en “Afrikaans bloed” hebben. “Ze zetten een weg verder die is ingeslagen in tijde van Eto’o, Makélélé, Geremi, Diarra en Zidane.”

Op Twitter regent het ondertussen kritische reacties. De voorpagina van Marca is al meer dan 5.000 keer geciteerd. Onder meer Patrick Berger, hoofdredacteur van het Duitse Sport1, reageerde verontwaardigd. “Ik zie vier Fransen, een Oostenrijker en een Duitser”.