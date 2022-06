Mercedes-Benz stopt met productie van A-klasse

Hoewel het om een van de best verkopende modellen gaat, stopt autofabrikant Mercedes-Benz tegen eind 2025 definitief met de productie van de A-klasse. Dat meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Mogelijk wordt later ook de B-klasse geschrapt.

De vierde generatie A-klasse, die in 2018 werd geïntroduceerd en onder meer de Mercedes A220 en Mercedes AMG A35 omvat, zal nog tot 2025 in productie blijven, maar zal erna worden stopgezet en er zal geen vijfde generatie meer komen. Dat meldt Handelsblatt op gezag van Ola Källenius, de Zweedse CEO van de Mercedes-Benz Group. Ook de B-klasse zal in 2025 mogelijk worden geschrapt.

“Wij hebben bij vier insiders vernomen dat Mercedes zich in de toekomst zal concentreren op de volgende vier modellen: de CLA Coupé, de GLA, de GLB en de CLA Shooting Brake”, zo meldt Handelsblatt. De GLA zou dan het nieuwe instapmodel moeten worden.

Er zouden meerdere verklaringen zijn voor het stopzetten van de A-klasse. Hoewel nog altijd een van de best verkopende modellen, zou de verkoop de voorbije jaren wel teruggelopen zijn. Daarnaast zou ook de winstmarge kleiner zijn bij de kleinere modellen in vergelijking met de duurdere SUV-modellen.