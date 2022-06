Italiaanse miljardair achter brillenmerk Ray-Ban overleden

De Italiaanse zakenman Leonardo del Vecchio, een van de rijkste mensen van Italië, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de grote mannen achter brillenconcern EssilorLuxottica, onder meer bekend van de zonnebrillen van het merk Ray-Ban en tegenwoordig ook het moederbedrijf van optiekketen Pearle.

Del Vecchio, wiens vermogen volgens de rijkenlijst van persbureau Bloomberg bijna 26 miljard dollar (24,6 miljard euro) bedroeg, zette in 1961 Luxottica op. Dat bedrijf bouwde hij later uit tot een groot internationaal concern dat zowel lenzen voor brillen maakt als monturen.

In de loop der jaren werden vooraanstaande merken ingelijfd zoals Vogue, Ray-Ban en Oakley. En in 2018 werden de krachten gebundeld met het Franse Essilor. EssilorLuxottica kondigde vervolgens in 2019 aan om het Nederlandse optiekconcern GrandVision over te nemen, waardoor het de brillenzaken van Pearle in zijn bezit kreeg.

De bekende Ray-Ban-bril.

Met die laatste overname was meer dan 7 miljard euro gemoeid. De deal kon pas na het nodige juridische getouwtrek tussen de partijen worden afgerond. GrandVision verdween uiteindelijk begin dit jaar van de beurs in Amsterdam.

Del Vecchio was als voorzitter nog steeds betrokken bij het concern. Via investeringsvehikel Delfin was hij daarnaast ook nog voor bijna een tiende eigenaar van Generali, de grootste verzekeraar van Italië. Ook had hij nog andere belangen in het Italiaanse zakenleven.