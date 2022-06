Gedrogeerde Nederlander zonder rijbewijs rijdt rond met 121 flessen lachgas in bestelwagen

Mechelen/ Willebroek

Tijdens de actie heeft de politie 1.380 bestuurders laten blazen. 45 personen testten positief. Dertien bestuurders moesten onmiddellijk voor 15 dagen hun rijbewijs inleveren. Onder hen een Nederlandse bestuurder van een bestelwagen. “De bestuurder verkeerde onder invloed van cannabis en had zelfs geen rijbewijs. Bij de controle van het voertuig zijn 121 flessen lachgas aangetroffen. De man zelf had ook een aanzienlijke hoeveelheid cash geld op zak, waarvan hij de herkomst niet kon verklaren. De lachgas en het voertuig zijn in beslag genomen”, zegt Dirk Van de Sande, politiewoordvoerder Mechelen-Willebroek. Wat de bedoelingen van de Nederlander waren, zal het verdere onderzoek moeten uitklaren.

De inspecteurs onderschepten ook nog een ander voertuig waarin een grote fles lachgas lag. “Die is in beslag genomen. De bestuurder krijgt bovendien een extra boete van 275 euro omdat de fles los in het voertuig lag. Dat is een inbreuk op de ADR-wetgeving en het verbod op het vervoer van gevaarlijke stoffen, waar een speciale vergunning voor nodig is. In zijn auto vonden onze collega’s ook een joint”, legt de eerste hoofdinspecteur uit.

Drie promille in bloed

Ook 7 bestuurders zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Ze hadden liefst 1,7 tot 2,3 promille alcohol in hun bloed. Een van hen zelfs 3 promille.

Elf bestuurders kregen 6 uur rijverbod, 21 anderen moesten hun auto 3 uur aan de kant laten. Een van hen liep een extra boete op voor wildplassen.

De politie verbaliseerde 6 bestuurders omdat de schouwing van hun voertuig vervallen was. Een van deze voertuigen was al langer dan 4 jaar in gebruik zonder enige schouwing.

Een bestuurder weigerde bij de controle op de Mechelsesteenweg te stoppen, maar kon snel gevat worden. De man had geen identiteitskaart, noch een rijbewijs op zak.