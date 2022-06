Proximus voert miljoenste glasvezelaansluiting uit in Atomium

De uitrol van het glasvezelnetwerk van Proximus heeft maandag de symbolische kaap van 1 miljoen aansluitingen gerond. De eer viel te beurt aan het Atomium in Brussel, waar het telecombedrijf de mijlpaal ook vierde in aanwezigheid van onder anderen premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Telecom Petra De Sutter (Groen).

LEES OOK. Een miljardenwerf groter dan Oosterweel recht voor je deur, door de bitse strijd rond supersnel internet (+)

Proximus lanceerde zijn plan in 2016. Het bedrijf wil tegen 2028 minstens 70 procent van de bevolking toegang geven tot een breedbandverbinding via glasvezel. Alles samen gaat het om een investering van meer dan 5 miljard euro. Vorig jaar richtte Proximus nog de Vlaamse en Waalse joint ventures Fiberklaar en Unifiber op om de uitrol te versnellen.

Maandag staat de teller op meer dan 1 miljoen aansluitingen in meer dan vijftig steden en gemeenten, ofwel een dekking van 17 procent. “Toen we enkele jaren geleden onze doelstelling van 70 procent tegen 2028 bekendmaakten, verklaarden ze ons gek omdat het te snel zou gaan”, zei CEO Guillaume Boutin maandag. “Maar we hebben het bewezen. Elke vijftien seconden is er een nieuwe fiberconnectie.”

Het gaat om alle huishoudens en bedrijven die bij Proximus een abonnement voor vast internet via glasvezel kunnen afsluiten. In april rapporteerde Proximus 170.000 dergelijke klanten aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar.

Premier De Croo prees maandag de forse investering van Proximus - dat voor meer dan de helft in handen is van de staat - en de “bijzonder hoge return” voor de Belgische economie. “We moeten investeren in dat wat we hebben”, zei hij. “Grondstoffen hebben we zeer weinig en gas hebben we niet, maar wat we wel hebben zijn onze mensen, ons talent, onze ambitie, onze creativiteit en onze innovatiekracht.”

LEES OOK. De strijd om supersnel internet: wat gaat dat allemaal kosten? En moét je erin meegaan? (+)