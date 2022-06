Kind sterft na aanval door vier honden: voorwaardelijke celstraf gevorderd voor moeder

In de nacht van 11 op 12 juli 2021 liet de beklaagde haar dochtertje van acht jaar zo’n twintig minuten alleen thuis met vier honden, waarvan twee van het ras American Staff. Het meisje werd door de honden aangevallen en overleed kort nadat ze in het ziekenhuis werd binnengebracht.

De politieagenten die ter plaatse kwamen, moesten één van de American Staff-honden neerschieten omdat het dier te agressief was. De moeder was er wel van op de hoogte dat de honden agressief waren, maar niet tegenover haar of haar dochter, zo verklaarde ze in de instructiezitting.

De substituut van de procureur was van oordeel dat de beklaagde zich niet verantwoordelijk had gedragen. Hij wees bovendien op de zorgwekkende omgeving waarin het gezin leefde. De gelijkvloerse verdieping van het huis lag bezaaid met hondenuitwerpselen en afval. Ook de eerste verdieping was in bedenkelijke staat.

De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie verwees naar eerdere incidenten. Eén van de honden had al eerder een kind verwond toen hij een groep schoolkinderen bestormde nadat hij een andere hond had gezien. Voor hem is het duidelijk dat de beklaagde een fout heeft begaan door het meisje alleen te laten.

Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de vrouw gevorderd. Er werd ook verzocht om de vrouw te verbieden om nog honden te houden, en om de American Staff-hond die de politie niet had neergeschoten, in beslag te nemen.

De uitspraak wordt verwacht op 12 september.