LIVE. Topaankoop Vincent Janssen wordt voorgesteld bij Antwerp, volg het hier op de voet

Verhuizen naar Antwerpen

Janssen gaat met zijn kersverse echtgenote, een Mexicaanse, naar Antwerpen verhuizen. "Ik ga vooral het Mexicaanse weer missen (lacht). Ik heb er drie jaar gewoond, dus ik heb er ook vrienden gemaakt. Die ga ik uiteraard ook missen, net als de mensen van de club, want ze zijn altijd goed geweest voor me. Voor mijn vrouw wordt het een hele aanpassing, van Mexico naar België, maar dat is nu eenmaal het leven van een profvoetballer. Nu zijn we hier en wil ik de club helpen om prijzen te winnen."