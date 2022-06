Canada stuurt twee oorlogsschepen naar Baltische Zee

Canada heeft zondag twee oorlogsschepen ingezet in de Baltische Zee en in het noorden van de Atlantische Oceaan. Ze vervoegen twee fregatten die al aanwezig waren in de regio. Bedoeling is om de oostflank van het NAVO-bondgenootschap te versterken, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

De NSCM Kingston en Summerside zullen vier maanden lang ingezet worden als onderdeel van de “afschrikkingsmaatregelen in Centraal- en Oost-Europa”, zegt de Canadese marine in een persbericht. Die maatregelen kwamen er nadat Rusland de Krim had geannexeerd in 2014.

In oktober nemen de schepen deel aan oefeningen om mijnen te ruimen. Ze zullen een “hoog niveau van paraatheid” behouden, zodat ze “snel en efficiënt kunnen reageren ter ondersteuning van alle NAVO-operaties”.

De NSCM Halifax en Montreal moeten in juli terugkeren van operatie ‘Reassurance’, die Rusland moet ontraden om actie te ondernemen in Centraal- en Oost-Europa. Het is de grootste operatie, qua militair personeel, van Canada in Europa in tien jaar.