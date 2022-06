Moeder schreef Brian Laundrie brief na moord op verloofde Gabby Petito: “Verbrand hem na het lezen”

De moeder van Brian Laundrie, de 23-jarige Amerikaan die vorig jaar zijn verloofde Gabby Petito (22) om het leven bracht tijdens een roadtrip door de VS, heeft na de moord nog een “geheime” brief geschreven naar haar zoon. Dat beweert de advocaat van de ouders van Petito. “Ze bood aan om hem te helpen.”

De verdwijning van Gabby Petito, een 22-jarige influencer, werd vorig jaar wereldnieuws. Haar ouders sloegen begin september alarm toen ze al dagen niets meer van hun dochter hadden gehoord en toen haar vriend Brian Laundrie plots zonder haar naar huis terugkeerde. Enkele weken eerder waren de twee - kort nadat ze zich hadden verloofd - op roadtrip door de Verenigde Staten vertrokken, een reisje waar ze hun tienduizenden volgers op social media van lieten meegenieten.

Maar de romantische trip draaide al snel uit op een tragedie. Getuigen merkten dat het jonge koppeltje steeds vaker en steeds heviger ruzie maakte en op een gegeven moment moest de politie zelfs tussenbeide komen voor een schermutseling. Niet veel later werd ze als vermist opgegeven en begon een nationale speurtocht. Enkele dagen later werd haar levenloze lichaam teruggevonden, uit onderzoek zou later blijken dat ze door wurging om het leven was gebracht.

De focus van de speurders richtte zich al snel op verloofde Laundrie, maar ook hij was kort na zijn terugkeer naar huis plots van de radar verdwenen. Eind oktober werd ook zijn levenloze lichaam aangetroffen. In een notitieboekje zou hij de moord op zijn vriendin hebben bekend.

Hoewel de hoofdverdachte om het leven gekomen is, kreeg de tragedie toch nog een juridisch staartje. De ouders van Petito hebben een rechtszaak aangespannen tegen de ouders van Laundrie, omdat ze geloven dat die tijdens de zoekactie belangrijke informatie zouden hebben achtergehouden.

In het kader van dat proces beweert Patrick Riley, de advocaat van Petito’s ouders, dat Brians moeder Roberta Laundrie na de moord op Gabby nog een brief naar haar zoon had geschreven. “Het is een interessante, nogal vreemde brief”, aldus Riley. “In de brief staat een aanbod van Roberta om haar zoon te helpen. En op de buitenkant van de envelop staat te lezen: verbrand deze brief nadat je hem hebt gelezen.”

“Er staat geen datum op de brief, maar hij lijkt te zijn geschreven tussen de tijd dat Gabby werd vermoord en dat Brian zichzelf van het leven beroofde”, aldus Riley, die de brief wil laten opnemen als bewijsmateriaal. “Er staan mogelijke plannen in van Roberta, zoals: als jij naar de gevangenis gaat, bak ik een cake en steek ik een mes of een zaag erin.”

Meer details over de brief gaf de advocaat nog niet vrij.