Ives Serneels gaat tegen Luxemburg andere Red Flames minuten geven: “Sommige speelsters hebben nog speeltijd nodig”

“We gaan kijken welke speelsters er nog minuten kunnen gebruiken in de voorbereiding”, zei Serneels maandag. “We gaan kijken wie er honderd procent is. Sommige speelsters hebben nog speeltijd nodig, anderen juist niet.”

Serneels verwachtte maandag op de training de wisselspelers en bankzitters van zondag. Na overleg met de medische staf zal hij beslissingen nemen voor zijn basiself van dinsdag.

De bondscoach analyseerde de nederlaag tegen Oostenrijk intussen al met zijn fysiektrainer en data-analist. “Wanneer we de resultaten zien, de gelopen afstanden en de intensiteit, kunnen we zeggen dat dit zeer goed is op twee weken van een groot toernooi. We weten dat we in sommige aspecten van het spel nog kunnen verbeteren, zoals het profiteren van enkele sleutelmomenten in de match. Maar er waren ook veel goede zaken die we meenemen.”

De Flames zullen tegen Luxemburg voor een derde keer in Lier spelen, waar Serneels als speler negen jaar actief was. “Het voelt een beetje als nostalgie”, glimlachte hij. “Als je een geschenkje van de club krijgt en als je ziet dat de kleedkamers ongeveer hetzelfde zijn gebleven sindsdien, dat doet iets met me. En de sfeer in het stadion was geweldig.”

© BELGA

Kassandra Missipo is na zware blessure terug “90 procent”

Kassandra Missipo stond met een zware blessure een jaar aan de zijlijn, maar ze is erbij op het EK en de middenveldster voelt zich naar eigen zeggen ook al “90 procent”.

“Vorige week zat ik aan 85 procent, maar er is weer een beetje bijgekomen”, glimlachte de nieuwe speelster van het Zwitserse Basel maandag in Tubeke. “Over twee weken, op het EK, ben ik 100 procent.”

Missipo liep in mei vorig jaar een scheur op in de ligamenten van haar linkerknie. In de oefeninterland tegen Engeland (3-0 nederlaag) maakte ze haar eerste minuten in meer dan een jaar. “Ik was dan ook heel opgewonden”, legde ze uit. “Ik had ook een beetje stress, want Engeland is sterk. Maar achteraf was ik blij. Het was niet één van mijn beste matchen, maar ik heb mijn job gedaan. Tegen Noord-Ierland was het al beter. Zo zal het iedere match gaan. De mensen gaan snel de nieuwe ‘Kassie’ zien.”

“Ik denk dat ik als speelster meer volwassen ben geworden”, ging ze verder. “Vroeger was ik heel impulsief, nu meer geconcentreerd. Mijn mentaliteit is dezelfde gebleven. En fysiek word ik beter en beter. Maar we moeten rustig blijven. Ik weet niet hoe mijn lichaam gaat reageren. Het kan stop zeggen en dan kan ik niets doen. Maar op dit moment ben ik blij dat ik elke keer vooruitgang boek. Ik blijf werken.”