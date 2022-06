BNP Paribas lanceert bankieren in krantenwinkels in België

In een krantenwinkel in de Vlaams-Brabantse gemeente Dilbeek is maandag ‘Nickel’ gelanceerd, een dienst voor basisbankieren in krantenwinkels. Het filiaal van de Franse bank BNP Paribas wil binnen vijf jaar 1.400 verkooppunten en 300.000 klanten hebben in België, zo zei de CEO van Nickel België, Emmanuel Legras, bij de lancering.

Nickel belooft “eenvoud en transparantie”. Klanten kunnen in de krantenwinkel in enkele minuten tijd een zichtrekening openen en een bankkaart krijgen. Ze gaan daarvoor langs bij de uitbater, aan wie ze de jaarlijkse kost van 20 euro betalen en die hen de bankkaart geeft, waarna ze aan een zuil de zichtrekening kunnen activeren.

Een van de voordelen voor de consumenten is dat ze met de Nickel-kaart in de krantenwinkel, met zijn meestal ruime openingsuren, geld kunnen afhalen en storten. Dat kan interessant zijn in een tijd waarin er steeds minder bankfilialen en -automaten zijn, of de openingsuren ervan beperkt zijn.

De vereniging van Nederlandstalige krantenwinkels Perstablo en haar Franstalige tegenhanger Prodipresse steunen Nickel. “De krantenwinkels staan onder druk, omdat de verkoop van bijvoorbeeld kranten en tijdschriften daalt”, aldus Perstablo-voorzitter Yannick Gyssens. “We moeten uitkijken naar diversificatie in het aanbod, en Nickel is daar een voorbeeld van.” De uitbaters die de dienst aanbieden, krijgen een commissie per transactie.

Nickel benadrukt dat alles even veilig verloopt als bij de traditionele banken. Zo wordt de identiteit van de klant tijdens het openen van de rekening drie keer gecontroleerd. En het geld van de klanten wordt beveiligd op een rekening van BNP Paribas Fortis, een andere dochter van BNP Paribas.

Nickel bestaat al in Frankrijk en Spanje en heeft er naar eigen zeggen 2,6 miljoen klanten. Weldra start de dienst ook in Portugal en tegen 2024 wil hij in acht landen aanwezig zijn.