Boekingen aan zee voor zomervakantie lopen beter dan vorig jaar

Voor deze zomer zijn er al meer overnachtingen geboekt in commerciële logies aan zee dan voor de zomer van 2021. Dat blijkt maandag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. De stijging van het aantal boekingen op dit moment is volgens Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) te danken het hoge aantal buitenlandse bezoekers aan de kust.

Concreet zijn er momenteel 14 procent meer geboekte hotelkamers in de kusthotels voor de komende zomermaanden, tegenover het aantal geboekte kamers op hetzelfde moment vorig jaar. Buitenlandse boekingen zijn goed voor 31 procent van de geboekte kamers terwijl dat vorig jaar slechts 20 procent bedroeg.

Ook de vakantiewoningen aan zee doen het goed, met een gemiddeld bezettingspercentage tussen de 75 en de 85 procent. Verhuurkantoren verwachten, weliswaar in combinatie met goed weer, dat de vakantiewoningen tijdens bepaalde periodes deze zomer volzet zullen zijn.”Rekening houdende met de hogere vraag is er geen impact op de huurprijzen. De huurprijzen worden in het begin van het jaar vastgelegd. De afgelopen jaren worden ook last minute-kortingen gehanteerd”, klinkt het.

“De impact van de hogere energieprijzen in de zomer is beperkt, aangezien er dan geen verwarming noodzakelijk is”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

De campingsector stelt vast dat ertegenover vorig seizoen meer last minute wordt geboekt. Daarin speelt vooral het weer een grote rol. “Vorig seizoen waren heel wat campings aan de kust eind mei zo goed als bezet voor juli en augustus, zonder de weersomstandigheden te kennen. Dit in tegenstelling tot dit seizoen waarbij op dit moment de eerste twee weken van juli zich kalm aankondigen. Uiteraard kunnen er zich veel last minute-boekingen aandienen, als er goed weer wordt voorspeld”, klinkt het bij Westtoer.

“Het herstel van de toeristische sector is vorig jaar al ingezet. Na een goed voorjaar zijn de verwachtingen voor de komende zomer positief. De Belgische vakantiegangers blijven de kust erg appreciëren, maar vooral de hernieuwde belangstelling vanwege de buitenlandse bezoekers is een hoopvol gegeven”, aldus Lahaye-Battheu.