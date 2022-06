“Zelenski vraagt G7 om oorlog tegen einde van het jaar te beëindigen”

De leider, die per videoconferentie de G7-leiders toesprak die in het kasteel van Elmau, in Beieren, bijeengekomen zijn, “gaf de boodschap mee dat we al het mogelijke moeten doen om te proberen deze oorlog voor het eind van het jaar te beëindigen”. Hij riep de leiders ook op om de sancties tegen Moskou “te verscherpen”.

Tijdens zijn toespraak sprak de Oekraïense president over de strenge winter in Oekraïne, “waar het moeilijker is om te vechten”. “Aan het eind van het jaar zullen we in een situatie komen waarin de posities worden bevroren”, zo klonk het.

De Amerikaanse, Canadese, Duitse, Franse, Italiaanse, Britse en Japanse leiders, die tot dinsdag in de Beierse Alpen vergaderen, zijn op de eerste dag van hun topontmoeting zondag al overeengekomen de sancties verder aan te scherpen, met name deze gericht tegen de defensie-industrie, zo zei een hoge ambtenaar van het Witte Huis eerder al.

Steun “voor zo lang het nodig is”

In een gezamenlijke verklaring hebben de G7-leiders toegezegd Oekraïne “zo lang als nodig financiële, humanitaire, militaire en diplomatieke steun” te blijven verlenen.

In hun verklaring lieten ze ook weten “diep bezorgd” te zijn nadat Rusland had aangekondigd dat het mogelijk kernraketten aan Wit-Rusland zou overdragen.

De G7-leiders zijn ook van plan een mechanisme te ontwikkelen om de prijs van Russische olie wereldwijd aan een maximum te binden. De G7 zal daarnaast ook coördineren om taksen op Russische producten te gebruiken om Oekraïne te helpen, zo liet de bron nog weten.

De top van de zeven belangrijke democratische industrielanden is zondagmiddag begonnen en zal tot dinsdag duren.