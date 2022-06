Penningmeester plundert rekening natuurverenigingen na bitcoinfraude met nepadvertentie Gert Verhulst

De 43-jarige Peltenaar was penningmeester van het Natuureducatief Centrum De Wulp en vzw Natuurpunt. Respectievelijk versluisde hij 60.000 en 97.800 euro naar zijn rekening. Het was een medewerker van Argenta dat de bestuurders op de hoogte bracht van de praktijken. De verdachte bekende de feiten en verklaarde opgelicht te zijn met bitcoins.

Volgens zijn advocate Emmy Hallaert triggerde een advertentie met Gert Verhulst als uithangbord het slachtoffer. Het bleek om een nepadvertentie te gaan waarbij sjoemelaars van BV’s misbruik maken en grote bitcoinwinsten beloven. “Mijn cliënt heeft er op geklikt en werd naar een website doorgesluisd. Hij is alles beginnen lezen en heeft zijn gegevens ingevuld. Al snel nam iemand contact met hem op waarna hij kleine bedragen is beginnen investeren. Het leverde hem telkens winst op en overtuigde hem om er meer geld in te stoppen. In maart 2021 heeft de man dan zijn coronapremies geïnvesteerd en wist zijn moeder ook te overtuigen. Toen hij zijn winst wou, werd de communicatie verbroken. Uiteindelijk heeft hij iets meer dan 50.000 euro of het geld van zijn moeder teruggekregen”, klonk het maandag in de Hasseltse correctionele rechtbank.

Opnieuw bedrogen

De Peltenaar bleef achter met een verlies van 22.000 euro. Dat geld trachtte hij terug te winnen door de sommen van de vzw’s opnieuw in een bitcoininvestering te steken. En opnieuw liep de man in een val gespannen door fraudeurs. Weer was de Peltenaar zijn geld kwijt. “Hij is enorm dom geweest. Door software te downloaden hadden de fraudeurs toegang tot zijn PC”, aldus de advocate.

De Peltenaar claimde de intentie te hebben om het geld van de vzw’s oorspronkelijk ook terug te betalen. Zelf sprak hij van een lening. Dat gaf de man ook mee in de mededeling van de overschrijving. Intussen heeft hij van de bijna 160.000 euro zo’n 11.000 euro terugbetaald. Het openbaar ministerie vroeg om hem 20 maanden cel met uitstel onder voorwaarden op te leggen. Een van die voorwaarden is, dat hij de vzw’s binnen een nog te bepalen termijn de gelden plus interesten weet terug te betalen. Zijn advocate stelde hiermee akkoord te gaan. “Ik ben uitgemolken als een melkkoe”, bekende de Peltenaar tot slot schuld. Vonnis op 15 juli.