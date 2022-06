Van 40.000 naar 300.000: NAVO gaat snelle interventiemacht drastisch versterken

De NAVO wil haar snelle reactiemacht (Nato Response Force, NRF) uitbreiden tot meer dan 300.000 militairen. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg maandag verklaard in de aanloop naar de NAVO-top in Madrid.

“We zullen onze capaciteit om ons te versterken in geval van crisis en conflict opvoeren”, zo deelde Stoltenberg mee tijdens een persconferentie op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. “We zullen de NAVO-reactiemacht omvormen en het aantal militairen in hoge paraatheid uitbreiden tot meer dan 300.000.”

De geplande transformatie van de NRF houdt in dat er meer strijdkrachten in hoge staat van paraatheid moeten zijn. Dat moet gebeuren met “meer vooraf gepositioneerd materieel, vooruitgeschoven capaciteiten zoals luchtverdediging, en met strijdkrachten die vooraf zijn toegewezen voor de verdediging van bepaalde bondgenoten,” klink het nog.

De operatie maakt deel uit “van de grootste herziening” van de defensie van het militaire bondgenootschap sinds de Koude Oorlog. Momenteel telt de snelle reactiemacht van de NAVO – de troepen die binnen 5 tot 30 dagen overal ter wereld kunnen worden ingezet – een 40.000-tal militairen. Op welke manier die uitbreiding moet verlopen, kon Stoltenberg nog niet zeggen. Tijdens de NAVO-top in Madrid, die dinsdag van start gaat, moet er dieper worden ingegaan op het onderwerp.

Rusland

Onder meer als gevolg van de Russische inval in Oekraïne wordt de bescherming van de oostelijke NAVO-grens als een belangrijke prioriteit gezien. De huidige multinationale gevechtstroepen in het oosten van Europa zullen daarom ook worden uitgebreid tot “brigadeniveau”. In Litouwen worden er momenteel bijvoorbeeld 1.600 soldaten ingezet. Een brigade bestaat doorgaans uit drie- tot vijfduizend soldaten.

De secretaris-generaal verwacht dat er op die top nog andere “hervormende” en belangrijke beslissingen worden genomen. Zo wordt er werk gemaakt van een nieuw strategisch concept, waarin Rusland wordt aangeduid als “de meest significante en directe bedreiging voor onze veiligheid”. Maar ook de uitdagingen die China biedt, zullen daarbij voor het eerst worden vermeld.

De secretaris-generaal kwam ook terug op de Finse en Zweedse aanvraag tot lidmaatschap. Turkije verzet zich tegen hun toetreding, maar Stoltenberg bevestigde dat er op de top een overleg tussen de leiders van de drie betrokken landen wordt voorzien. Hij herhaalde dat de top geen deadline vormt. Maar de aanwezig van de politici in Madrid biedt wel een gelegenheid om vooruitgang te boeken, luidt het.