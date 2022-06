Tiktokster schakelt hulp van 7 miljoen volgers in om moordenaars van zoon te vinden

De achttienjarige Randon Lee werd vrijdagavond doodgeschoten aan een tankstation in Prichard (Alabama). “Vandaag zou mijn baby’tje negentien zijn geworden, maar hij is me gisteravond ontnomen”, zo zegt influencer Ophelia Nichols in een videoboodschap op TikTok. “Mijn zoon is vermoord, doodgeschoten.”

“Ik heb jullie nooit ergens om gevraagd”, zo richt Nichols zich tot haar volgers. “Maar hierbij heb ik jullie hulp nodig. Jullie zijn met zeven miljoen, iemand moet iets weten.”

De politie heeft voorlopig weinig details vrijgegeven over de schietpartij, al verklaarde Nichols wel dat de autoriteiten “mogelijke aanwijzingen” hebben. “Ik voel nu een haat in mijn hart die ik niet herken omdat ik nog nooit haat voor iemand heb gevoeld”, zo zei ze nog. “Hij was pas achttien jaar, dat is het beste deel van iemand leven.”

Nichols richtte zich in de video ook nog tot de dader(s). Ze toonde een foto van hem en zei: “Ik wil dat je naar hem kijkt. Dit is mijn zoon en jij hebt hem van mij afgenomen.”

Tot slot schreef de influencer nog een tekstje bij de videoboodschap. “Ik zal niet stoppen tot de moordenaar van mijn zoon is gevonden en vervolgd.”