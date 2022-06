Britse Queen aangekomen in Schotland voor week vol koninklijke evenementen

De Britse Queen Elizabeth II is maandag in Schotland aangekomen, voor een week van koninklijke evenementen met verschillende familieleden. Het is de eerste keer dat de 96-jarige Queen in het openbaar verschijnt sinds de festiviteiten voor haar jubileum.

De Britse koningin, gekleed in een duifblauwe outfit, glimlachte toen zij maandag werd begroet bij de Ceremonie van de Sleutels in de Schotse hoofdstad Edinburgh. De vorstin kreeg symbolisch de sleutels van de stad overhandigd, die zij op haar beurt aan gekozen vertegenwoordigers in bewaring gaf.

De 96-jarige Queen brengt in de zomer traditioneel wat tijd door in Schotland, waar zij twee residenties heeft: Balmoral Castle in de Hooglanden en het Holyroodhouse in Edinburgh.

De koningin werd bij de welkomstceremonie vergezeld door haar jongste zoon prins Edward en zijn echtgenote Sophie. Ook troonopvolger prins Charles en dochter prinses Anne zullen naar verwachting binnenkort Schotland bezoeken voor verschillende evenementen. De op een na oudste zoon van de koningin, prins Andrew, zal niet afwezig zijn. Hij heeft zich jaren geleden grotendeels teruggetrokken uit het publieke oog vanwege zijn betrokkenheid bij een schandaal rond seksueel misbruik.

De koningin was begin juni in totaal drie keer verschenen op het balkon van haar Londense residentie Buckingham Palace tijdens de viering van haar 70ste verjaardag op de troon. Het staatshoofd kampt al maanden met mobiliteitsproblemen en heeft daarom herhaaldelijk officiële afspraken afgezegd.