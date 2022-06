Meer dan zeven op de tien Belgen hebben eigen woning

Meer dan zeven op de tien Belgen waren in 2020-2021 eigenaar van hun woning. Dat blijkt maandag uit de eerste resultaten van de vierde ronde van de Household Finance and Consumption Survey die werd uitgevoerd door de Nationale Bank.

In 2020-2021 was 72 procent van de Belgen in het bezit van een eigen woning. Dat is een stijging met 3 procentpunt in vergelijking met 2017.

Ongeveer 18 procent van de Belgische gezinnen bezat daarnaast ook nog een onroerend goed dat niet als hoofdverblijfplaats werd gebruikt. Meestal gaat het daarbij om een tweede eigendom.