Wat een eer: magisch moment van Divock Origi wordt uitgeroepen tot belangrijkste doelpunt uit 130 jaar Liverpool

Divock Origi is deze week in Milaan om zijn transfer af te ronden, Liverpool gaf hem daarom nog een mooi afscheidsgeschenk. De supporters verkozen zijn doelpunt tegen Barcelona tot beste doelpunt uit de rijke clubgeschiedenis van The Reds. Een afscheid door de grote poort voor Origi.

“Corner taken quickly… Origi!” Het commentaar werd al even legendarisch als het doelpunt, nu krijgt het ook de erkenning als “beste doelpunt” in de Liverpoolgeschiedenis. Ter ere van de 130e verjaardag deed de club een stemming waarbij de 130 beste doelpunten werden gekozen. Het doelpunt van Origi kwam er dus uit als nummer één, een geweldige eer.

Voor wie niet weet waarover we het hebben, gaan we even terug naar 7 mei 2019. In de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tussen Barcelona en Liverpool was de spanning te snijden. Liverpool had een 3-0 vernedering in Camp Nou goedgemaakt dankzij doelpunten van Origi en twee keer Wijnaldum. Met nog tien minuten te gaan leek de wedstrijd af te stevenen op verlengingen, tot het moment van de Rode Duivel kwam.

Het was rechtsachter Trent Alexander-Arnold die het belangrijkste deel voor zich nam door bij een hoekschop eerst weg te stappen van de bal, om hem dan toch snel te nemen. De Barcelona-defensie stond te slapen, en Origi knalde de bevrijdende 4-0 tegen de netten. Een kippenvelmoment waarmee hij zich verzekerde van een plekje in de clubgeschiedenis.

Beter dan “Mirakel van Istanboel”

Bij zijn afscheid van Liverpool werd het doelpunt dus bekroond, en die eer mogen we niet onderschatten. Het doelpunt kreeg voorrang op dat van legende Steven Gerrard in het “Mirakel van Istanboel”, de Champions League-finale waar Liverpool terugkwam van een 3-0 achterstand om AC Milan nog te verslaan.

Dat is meteen de club waar Divock Origi deze week zal tekenen. Na acht jaar nemen Liverpool en Origi zo definitief afscheid van elkaar. Een geslaagd huwelijk kan je het niet helemaal noemen, want Origi kon nooit een basisplaats verzilveren. Maar hij verlaat de club wel via de grote poort, als een absolute clublegende en een held voor de Liverpool-supporters.